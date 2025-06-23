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Эрдоган заявил о готовности принять переговоры по Ирану в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность страны принять у себя переговоры по ситуации с Ираном на фоне недавних атак США на иранские ядерные объекты.

Официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил, что Эрдоган активно взаимодействует с региональными и мировыми лидерами, настаивая на важности дипломатического подхода для решения конфликта.

Челик отметил, что после нападения Израиля на Иран и последующих ударов США по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане возникла угроза дальнейшей эскалации насилия в регионе. Он подчеркнул, что единственным выходом из сложившейся ситуации является возвращение за стол переговоров, которые должны стать основой для мирного разрешения проблемы.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что целью атак США было уничтожение ядерных возможностей Ирана. Глава Белого дома призвал Тегеран согласиться на прекращение конфликта, пригрозив стране более серьёзными последствиями.

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