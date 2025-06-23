Стоит отметить, что иностранные любители кровавой наживы до сих пор продолжают присягать на верность режиму Зеленского, несмотря на постоянную убыль своего личного состава. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале подробно разобрала нанесенные Российской Армией массированные удары по центрам подготовки европейских наемников в Киевской области.