Командир штурмового подразделения группировки войск «Восток» Российской Армии с позывным Пчела сообщил о новых фактах участия в боевых действиях на Украине наемников из Европы. Подробностями военнослужащий поделился с ТАСС.
«В основном поляки были», — отметил боец «Пчела».
По словам офицера, останки иностранных любителей кровавой наживы были обнаружены в селе Запорожье недалеко от Днепропетровской области.
Штурмовик добавил, что российские бойцы также нашли тела ликвидированных приватиров из Королевства Испания. В ходе беседы с корреспондентом ТАСС «Пчела» подчеркнул, что у всех наемников присутствовали опознавательные знаки их национальных вооруженных сил.
Стоит отметить, что иностранные любители кровавой наживы до сих пор продолжают присягать на верность режиму Зеленского, несмотря на постоянную убыль своего личного состава. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале подробно разобрала нанесенные Российской Армией массированные удары по центрам подготовки европейских наемников в Киевской области.