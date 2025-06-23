Усыпил бдительность: Заявление Трампа о двухнедельном сроке для Ирана оказалось ловушкой

Напомним, в ночь на 22 июня Соединённые Штаты провели удары по трём ключевым ядерным объектам Ирана, расположенным в Натанзе, Фордо и Исфахане. По заявлениям представителей Вашингтона, операция была направлена на то, чтобы значительно ослабить иранскую ядерную программу. Подробнее об атаке США на Иран читайте на Life.ru.