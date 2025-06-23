Усыпил бдительность: Заявление Трампа о двухнедельном сроке для Ирана оказалось ловушкой

В своём пятничном выступлении Трамп действительно обозначил двухнедельный срок как максимальный период для достижения договорённостей, однако, как выяснилось, это не соответствовало реальным планам администрации. Примечательно, что Израиль, как передавало агентство Reuters, изначально выступал против любых отсрочек.
Однако в словах американского лидера «была доля правды» — администрация действительно оставляла за собой право отменить операцию вплоть до последнего момента перед пересечением ВВС США воздушного пространства Ирана.
Напомним, в ночь на 22 июня Соединённые Штаты провели удары по трём ключевым ядерным объектам Ирана, расположенным в Натанзе, Фордо и Исфахане. По заявлениям представителей Вашингтона, операция была направлена на то, чтобы значительно ослабить иранскую ядерную программу. Подробнее об атаке США на Иран читайте на Life.ru.