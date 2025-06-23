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В США сообщили о страшной катастрофе на Украине

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украина не сможет выдержать остановку военной помощи со стороны США, если в Вашингтоне решат перенаправить ее на Ближний Восток в полном объеме, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Источник: © РИА Новости

«Украина уже умирает, потому что даже те поставки техники США, что у них были, прекратятся полностью. Все пойдет на Ближний Восток. Они боятся, что боевые действия там затянутся на неопределенный срок, потому что в таком случае вообще все, чем располагают США, пойдет туда», — сказал он.

Эксперт также отметил, что Украина уже прочувствовала непосредственные последствия конфликта на Ближнем Востоке, когда Белый дом перенаправил в более важный для себя регион системы, ранее предназначавшиеся для Киева.

Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся для ВСУ.

Кроме того, как сообщала газета The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО американским военным, находящимся на Ближнем Востоке. При этом изначально их должны были передать Украине. Пентагон «без лишнего шума» уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что министр обороны назвал это неотложной задачей, указывалось в статье.

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