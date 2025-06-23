В США сообщили о страшной катастрофе на Украине

«Украина уже умирает, потому что даже те поставки техники США, что у них были, прекратятся полностью. Все пойдет на Ближний Восток. Они боятся, что боевые действия там затянутся на неопределенный срок, потому что в таком случае вообще все, чем располагают США, пойдет туда», — сказал он.