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«Будем требовать по-своему»: сын бизнесмена Карапетяна обратился к своему народу

Саркис Карапетян, сын российской предпринимателя Самвела Карапетян, обратился к армянским общинам по всему миру.

Саркис Карапетян, сын российской предпринимателя Самвела Карапетяна, обратился к армянским общинам по всему миру. Его слова приводит информпортал «Sputnik Армения».

«Разделение народа для меня очевидно, не нужно быть очень религиозным, чтобы уважать свои корни и ценности… Мы будем требовать справедливости по-своему», — процитировали Саркиса Карапетяна в Sputnik.

Сын предпринимателя также призвал всех сторонник справедливости выразить солидарность с его отцом.

Российский бизнесмен Самвел Карапетян был арестован Службой безопасности Армении 18 июня после критики, которой он подверг действующего главу государства Никола Пашиняна. Поводом для конфликта стало давление Кабмина страны на Армянскую Апостольскую церковь.

Сам же Самвел Карапетян после задержания пообещал привлечь команду профессиональных юристов для защиты всех армян, чьи права нарушает Правительство Никола Пашиняна.

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