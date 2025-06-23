Постпред Иравани: США развязали войну против Ирана под абсурдным предлогом

Иравани также подчеркнул, что все претензии Вашингтона в адрес Тегерана лишены юридического основания и являются частью политически мотивированной кампании. Он связал недавние удары Израиля 13 июня и США 21 июня с действиями западных государств — в частности, Великобритании, Франции и Германии — а также с предвзятым подходом со стороны главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. По словам дипломата, эти события не являются изолированными, а отражают системную и согласованную политику давления на Иран.