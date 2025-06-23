Постпред Иравани: США развязали войну против Ирана под абсурдным предлогом

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани, выступая на заседании Совета Безопасности, обвинил Соединённые Штаты в развязывании вооружённого конфликта против его страны под надуманным предлогом.
По его словам, государство, которое когда-то первым в истории применило ядерное оружие и занимает постоянное место в Совбезе ООН, вновь прибегло к использованию незаконной силы, обосновывая свои действия необходимостью якобы предотвратить создание ядерного арсенала в Иране. Он охарактеризовал такие обвинения как абсурдные и выразил сожаление по поводу их трагической иронии.
Иравани также подчеркнул, что все претензии Вашингтона в адрес Тегерана лишены юридического основания и являются частью политически мотивированной кампании. Он связал недавние удары Израиля 13 июня и США 21 июня с действиями западных государств — в частности, Великобритании, Франции и Германии — а также с предвзятым подходом со стороны главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. По словам дипломата, эти события не являются изолированными, а отражают системную и согласованную политику давления на Иран.
Ранее Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран оставляет за собой полное право на самооборону в ответ на удары со стороны США.