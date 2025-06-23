Совет управляющих МАГАТЭ соберется на внеочередную сессию по теме Ирана

Утром в понедельник в венской штаб-квартире МАГАТЭ состоится внеочередное заседание Совета управляющих, инициированное генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси.
Об этом сообщили в МАГАТЭ.
Повесткой встречи станут недавние удары США по иранским ядерным объектам, находящимся под гарантиями агентства. Заседание начнётся в 10:00 по местному времени (11:00 мск) и пройдёт в закрытом для СМИ формате.
Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани, выступая на заседании Совета Безопасности, обвинил Соединённые Штаты в развязывании вооружённого конфликта против его страны под надуманным предлогом.
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