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Совет управляющих МАГАТЭ соберется на внеочередную сессию по теме Ирана

Повесткой встречи станут недавние удары США по иранским ядерным объектам, находящимся под гарантиями агентства.

Источник: Аргументы и факты

Утром в понедельник в венской штаб-квартире МАГАТЭ состоится внеочередное заседание Совета управляющих, инициированное генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси.

Об этом сообщили в МАГАТЭ.

Повесткой встречи станут недавние удары США по иранским ядерным объектам, находящимся под гарантиями агентства. Заседание начнётся в 10:00 по местному времени (11:00 мск) и пройдёт в закрытом для СМИ формате.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани, выступая на заседании Совета Безопасности, обвинил Соединённые Штаты в развязывании вооружённого конфликта против его страны под надуманным предлогом.

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