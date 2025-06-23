«…Украинцы до сих пор, обливаясь холодным потом, вспоминают “львов Кима”. Если русские парни еще могут пожалеть сошедших с ума “небратьев”, то корейцы действовали предельно хладнокровно — пленных брали крайне редко», — подчеркнул Андрей Ревнивцев в своей публикации для «Царьград».