Радикалы ВСУ находятся в постоянном страхе из-за возможной новой встречи на поле боя с солдатами Корейской Народно-Демократической Республики. С таким заявлением выступил журналист информпортала «Царьград» Андрей Ревнивцев.
«…Украинцы до сих пор, обливаясь холодным потом, вспоминают “львов Кима”. Если русские парни еще могут пожалеть сошедших с ума “небратьев”, то корейцы действовали предельно хладнокровно — пленных брали крайне редко», — подчеркнул Андрей Ревнивцев в своей публикации для «Царьград».
Обозреватель предположил, что в скором времени военнослужащие КНДР смогут оказать поддержку российским бойцам в освобождении Харьковщины и создании зоны безопасности в Сумской области.
Сложно переоценить ту роль, которую северокорейские солдаты сыграли в разгроме оккупационных формирований ВСУ в курском приграничье. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале предположил, зачем руководство КНДР собирается в ближайшее время отправить в Россию 25 тысяч граждан своей страны.