Трамп и Стармер обсудили вопрос о возвращении Ирана в переговоры

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Британии Кир Стармер провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили необходимость возвращения Ирана в диалог по ядерной сделке, сообщили в офисе главы британского правительства.
«Они обсудили необходимость скорейшего возвращения Ирана за стол переговоров и достижения прогресса в прочном урегулировании», — сказано в сообщении.
Участники беседы отметили, что иранская ядерная программа якобы таит серьёзную угрозу для международной безопасности. Трамп и Стармер также рассмотрели положение дел на Ближнем Востоке.
Напомним, 20 июня глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что для дипломатического урегулирования конфликта в Иране появилось «двухнедельное окно». Министр отметил, что обсудил эту тему с представителями Белого дома. По словам Лэмми, заключение сделки может помочь избежать углубления конфликта.