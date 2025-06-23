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Трамп и Стармер обсудили вопрос о возвращении Ирана в переговоры

Лидеры США и Британии заявили, что ядерная программа Ирана якобы таит угрозу для международной безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Британии Кир Стармер провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили необходимость возвращения Ирана в диалог по ядерной сделке, сообщили в офисе главы британского правительства.

«Они обсудили необходимость скорейшего возвращения Ирана за стол переговоров и достижения прогресса в прочном урегулировании», — сказано в сообщении.

Участники беседы отметили, что иранская ядерная программа якобы таит серьёзную угрозу для международной безопасности. Трамп и Стармер также рассмотрели положение дел на Ближнем Востоке.

Напомним, 20 июня глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что для дипломатического урегулирования конфликта в Иране появилось «двухнедельное окно». Министр отметил, что обсудил эту тему с представителями Белого дома. По словам Лэмми, заключение сделки может помочь избежать углубления конфликта.

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