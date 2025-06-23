Трамп получил информацию о коррупции Зеленского

«Сотрудники НАБУ уже обнаружили и передали в Вашингтон немало информации о самом Зеленском и его окружении. Насколько мне известно, уже собранные материалы легли в основу санкций и уголовных дел, которые лежат на столе у президента США Дональда Трампа», — заявил Царев, передает РИА Новости. Он также добавил, что Чернышов мог стать ключевой фигурой для получения дополнительной информации, компрометирующей руководство Украины.