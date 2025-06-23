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ВС Израиля зафиксировали запуск ракет из Ирана после ночного налета на Тегеран

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет с территории Ирана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет с территории Ирана.

«Недавно Армия обороны Израиля обнаружила запуск ракет из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы ПВО работают над перехватом угрозы», — заявила пресс-служба армии.

Ранее поступала информация о срабатывании сирен в нескольких районах Израиля после обнаружения ракет. Жителям рекомендуется соблюдать указания властей.

До этого был обстрелян Тегеран. Ранее сообщалось, что полномасштабную войну Ирана и Израиля эксперты предсказывали много лет подряд.

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