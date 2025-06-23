Иран пригрозил закрытием Ормузского пролива: Дмитриев предупредил, что это станет проблемой для США и всего мира

Он отметил, что закрытие пролива станет проблемой и для Вашингтона, и для всего мира. Кирилл Дмитриев напомнил о ценах на нефть, которые устанавливаются на международном уровне. Это значит, что по всей планете может произойти кризис. Глава РФПИ уточнил, что цены на бензин мгновенно возрастут, если Иран примет такое решение.