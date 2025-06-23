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Иран пригрозил закрытием Ормузского пролива: Дмитриев предупредил, что это станет проблемой для США и всего мира

Глава РФПИ Дмитриев рассказал, чем угрожает США закрытие Ормузского пролива.

Источник: Комсомольская правда

Иранские власти ответили на авиаудары ВВС США по ядерным объектам Тегерана. Они пригрозили закрытием Ормузского пролива. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пояснил, к чему приведет это решение.

Он отметил, что закрытие пролива станет проблемой и для Вашингтона, и для всего мира. Кирилл Дмитриев напомнил о ценах на нефть, которые устанавливаются на международном уровне. Это значит, что по всей планете может произойти кризис. Глава РФПИ уточнил, что цены на бензин мгновенно возрастут, если Иран примет такое решение.

«Если Ормузский пролив будет закрыт, пощады для США не будет», — написал Кирилл Дмитриев в соцсети.

Как оказалось, хозяин Белого дома Дональд Трамп принял решение об ударах по Ирану еще на саммите G7. Тогда он приказал Пентагону начать разработку операции.

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