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«Пощады не будет»: Дмитриев объяснил, как Иран ударит по США ценами на нефть

Спецпредставитель Президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что вмешательство Ирана в мировую нефтяную логистику нанесет сильный удар по Соединенным Штатам.

Спецпредставитель Президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что вмешательство Ирана в мировую нефтяную логистику нанесет сильный удар по Соединенным Штатам. Соответствующую публикацию он сделал на своем аккаунте в соцсети Х.

«Если Ормузский пролив будет закрыт, пощады для США не будет», — подчеркнул Кирилл Дмитриев.

Спецпредставитель российского лидера добавил, что шок от кризиса мирового рынка «черного золота» окажет влияние на все страны, потому что приведет к резкому росту стоимости топлива.

Мнение Кирилла Дмитриева подтверждает и Лондонская фондовая биржа. По данным финансистов, с начала эскалации ирано-израильского конфликта цены на нефть марки Brent поднялись выше максимума начала этого года.

В свою очередь, член Совета Федерации Алексей Пушков ранее заявил, что перекрытие Ормузского пролива Ираном и закрытие Бад-эль-Мандебского выхода к Красному морю движением хуситов приведет к коллапсу общемирового рынка углеводородов.

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