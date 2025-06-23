Постпред Ирана Иравани: Гросси тоже будет виновен в гибели гражданских лиц

«Будут нести полную ответственность за гибель ни в чем не повинных гражданских лиц в Иране, особенно женщин и детей, и за разрушение жизненно важной гражданской инфраструктуры», — сказал дипломат на заседании Совета безопасности этой международной организации.
Он также обратил внимание на то, что США, Британия и Франция входят в число постоянных членов СБ ООН.
Напомним, ранее Россия, Китай и Пакистан представили проект резолюции в Совбез всемирной организации, осуждающий удары США по ядерным объектам Ирана. Авторы документа отметили, что такие действия Вашингтона создают угрозу для международного мира и безопасности.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше