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Постпред Ирана Иравани: Гросси тоже будет виновен в гибели гражданских лиц

Постпред Ирана в ООН предупредил США, Британию, Францию и Израиль об ответственности за гибель граждан.

Источник: Аргументы и факты

Власти США, Британии, Франции, Израиля и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси будут полностью виновны в гибели мирных граждан в Иране, заявил постоянный представитель Тегерана при ООН Амир Саид Иравани.

«Будут нести полную ответственность за гибель ни в чем не повинных гражданских лиц в Иране, особенно женщин и детей, и за разрушение жизненно важной гражданской инфраструктуры», — сказал дипломат на заседании Совета безопасности этой международной организации.

Он также обратил внимание на то, что США, Британия и Франция входят в число постоянных членов СБ ООН.

Напомним, ранее Россия, Китай и Пакистан представили проект резолюции в Совбез всемирной организации, осуждающий удары США по ядерным объектам Ирана. Авторы документа отметили, что такие действия Вашингтона создают угрозу для международного мира и безопасности.

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