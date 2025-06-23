Захарова: США не уполномочены говорить от имени России и Китая по Ирану

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Россия и Китай не заинтересованы в создании Ираном ядерного оружия.
Захарова заявила, что Россия и Китай не нуждаются в посредниках и «говорят сами за себя». Она подчеркнула, что обе страны не желают вмешательства США в свои внутренние дела, и напомнила, что министерства иностранных дел уже выпустили заявления об агрессии Израиля и США в отношении Ирана.
— Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела в каком бы то ни было виде. И всем, кто делает заявления от имени, но без поручения наших двух стран, было бы неплохо начать именно с этого, — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Представитель МИД РФ также отметила, что Россия и Китай считают, что Иран имеет право самостоятельно определять стратегию развития своей атомной энергетики, развивая ее в мирных целях, что подтверждается как Тегераном, так и МАГАТЭ.
Ночью 13 июня израильские ВВС атаковали иранскую территорию. Погибли как минимум 20 высших офицеров вооруженных сил страны. Информационные издания подчеркнули, что данная атака является новым витком напряженности в отношениях двух государств. Чем может закончиться противостояние стран — в материале «Вечерней Москвы».
В ночь на 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране. Тогда президент США Дональд Трамп также сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан.