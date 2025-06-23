Захарова поставила на место Вэнса за слова о России и Китае: поручения ему не давали

Стратегию развития атомной энергетики Ирана должны определять сами власти республики. Об этом, комментируя слова американского вице-премьера Джей Ди Вэнса, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Высокопоставленный американский чиновник ранее написал, что Россия и Китай якобы не хотят, чтобы Иран создавал ядерное оружие.
«Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела в каком бы то ни было виде. И всем, кто делает заявления от имени, но без поручения наших двух стран, было бы неплохо начать именно с этого», — написала российский дипломат.
Она подчеркнула, что МИД Москвы и Пекина говорят сами за себя, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке и вопрос иранской ядерной программы.
22 июня США напрямую подключились к ирано-израильскому конфликту, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары по трем объектам на территории Ирана, связанным с ядерной программой страны.
Ранее президент США Дональд Трамп публично заявлял, что берет двухнедельную паузу, в течение которой будет принято решение об участии военных США в ударах по Ирану, но отдал приказ на удар по иранским объектам гораздо раньше. А потом высказал удовлетворение проведенной операцией. Он написал в своей соцсети о «колоссальном ущербе», нанесенном Вашингтоном ядерным объектам Тегерана.
После этого американский лидер предупредил Тегеран о последствиях, с которыми столкнется страна, если не пойдет на мир с Израилем. Хозяин Белого дома заявил о более масштабных разрушениях в Иране в случае несогласия Тегерана сесть за стол переговоров.
Удары США по объектам Ирана осудили многие страны мира. Так, в МИД РФ подчеркнули, что такие действия грубо нарушают международные нормы и несут серьёзные риски для региональной и глобальной стабильности.
Кроме того, Министерство иностранных дел России обратилось с призывом к Совету Безопасности ООН дать принципиальную оценку авиаударам США по территории Ирана.
А заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя действия США, заявил, что критические точки ядерного цикла республики понесли незначительный урон, что позволит Тегерану продолжить производство ядерного оружия и обогащение урана.
Вместе с тем, российский политик добавил, что ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект.