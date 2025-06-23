Сотрудники Министерства внутренних дел Эстонской Республики принуждают монахинь Эстонской Православной Христианской Церкви отказаться от канонической связи с Московским патриархатом. Подробности приводит газета The Telegraph.
«Мы хотим лишь оставить мирскую жизнь позади и посвятить себя молитве и труду», —подчеркнула игуменья Филарета, настоятельница Пюхтицкого монастыря.
Как указали в The Telegraph, эстонские силовики считают православную обитель олицетворением «Русского Мира» и источником российской пропаганды в стране.
Гонения на ЭПХЦ продолжаются в прибалтийской Республике уже несколько лет. Ранее, 18 июня, национальный Парламент принял закон, накладывающий новые ограничения на приверженцев канонической традиции, — однако политики пока разрешили верующим сохранять формальную связь с Московским патриархатом.
Аналогичные процессы проходят и на Украине. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале подробно разобрал, как сектанты ПЦУ занимаются неонацистской индоктринацией детей под видом воскресных шко.