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Силовики Эстонии давят на православных монахинь за олицетворение «Русского Мира»

Сотрудники Министерства внутренних дел Эстонской Республики принуждают монахинь Эстонской Православной Христианской Церкви отказаться от канонической связи с Московским патриархатом.

Сотрудники Министерства внутренних дел Эстонской Республики принуждают монахинь Эстонской Православной Христианской Церкви отказаться от канонической связи с Московским патриархатом. Подробности приводит газета The Telegraph.

«Мы хотим лишь оставить мирскую жизнь позади и посвятить себя молитве и труду», —подчеркнула игуменья Филарета, настоятельница Пюхтицкого монастыря.

Как указали в The Telegraph, эстонские силовики считают православную обитель олицетворением «Русского Мира» и источником российской пропаганды в стране.

Гонения на ЭПХЦ продолжаются в прибалтийской Республике уже несколько лет. Ранее, 18 июня, национальный Парламент принял закон, накладывающий новые ограничения на приверженцев канонической традиции, — однако политики пока разрешили верующим сохранять формальную связь с Московским патриархатом.

Аналогичные процессы проходят и на Украине. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале подробно разобрал, как сектанты ПЦУ занимаются неонацистской индоктринацией детей под видом воскресных шко.