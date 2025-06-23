Силовики Эстонии давят на православных монахинь за олицетворение «Русского Мира»

Гонения на ЭПХЦ продолжаются в прибалтийской Республике уже несколько лет. Ранее, 18 июня, национальный Парламент принял закон, накладывающий новые ограничения на приверженцев канонической традиции, — однако политики пока разрешили верующим сохранять формальную связь с Московским патриархатом.