Пушков: в США до Трампа начал устанавливаться «трансгендерный режим»*

Трамп выиграл на выборах за счет устанавливающегося «трансгендерного режима»*, заявил Пушков.
В США до прихода Дональда Трампа к власти начал формироваться «трансгендерный режим» (запрещенное в России экстремистское движение). Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«В Америке начал устанавливаться трансгендерный режим, пришел Трамп и сказал: “только два пола”. И его поддержали», — отметил Пушков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова передает РИА «Новости».
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Пушков пояснил, что ключевую роль в победе Трампа сыграла поддержка движения MAGA (Make America Great Again). Участники данного движения выступают против тенденций, связанных с трансгендерной культурой, однополыми браками, рекламой и поддержкой смены пола у детей, а также допуском трансгендерных мужчин в женский спорт.
По мнению Пушкова, вопрос отношения к трансгендерной культуре сегодня расколол американское общество, что проявилось на последних президентских выборах. Он отметил, что сторонники демократов, включая избирателей Камалы Харрис, выступают за создание трансгендерного общества, считая это проявлением свободы. Сенатор также выразил мнение, что конфликт по данному вопросу будет нарастать и приобретать цивилизационный характер.
Кроме того, глава комиссии Совфеда напомнил, что ЛГБТ-движение* активно участвовало в протестах мигрантов в США. В частности, по его словам, активисты использовали дрели для повреждения шин грузовиков с целью нарушить транспортные связи между городами.
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Петербургский международный экономический форум прошел с 18 по 21 июня 2025 года. В его работе приняли участие представители федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества.
* Запрещенное в России экстремистское движение.