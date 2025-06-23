Пушков: в США до Трампа начал устанавливаться «трансгендерный режим»*

По мнению Пушкова, вопрос отношения к трансгендерной культуре сегодня расколол американское общество, что проявилось на последних президентских выборах. Он отметил, что сторонники демократов, включая избирателей Камалы Харрис, выступают за создание трансгендерного общества, считая это проявлением свободы. Сенатор также выразил мнение, что конфликт по данному вопросу будет нарастать и приобретать цивилизационный характер.