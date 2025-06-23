Вице-спикер СФ Косачёв объяснил, почему Запад бомбил Ирак, Ливию и Иран

Вице-спикер СФ напомнил, что Ирак бомбили под предлогом якобы наличия у него химического оружия, а Ливия добровольно отказалась от ядерных программ. Кроме того, Иран, который теперь подвергается атакам, подписал Договор о нераспространении ядерного оружия, сотрудничал с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и не нападал на Израиль.