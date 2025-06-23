Вице-спикер СФ Косачёв объяснил, почему Запад бомбил Ирак, Ливию и Иран

Запад подверг бомбардировкам Ирак, Ливию и Иран, поскольку они не имели возможности ответить на эти атаки, заявил вице-спикер Совета Федерации (СФ) Константин Косачёв.
«Ирак, Ливию и теперь Иран разбомбили только потому, что у них не было возможности ответить. Ответить оружием массового уничтожения. Либо не успели создать, либо даже и не собирались», — пояснил сенатор в своём Telegram-канале.
Вице-спикер СФ напомнил, что Ирак бомбили под предлогом якобы наличия у него химического оружия, а Ливия добровольно отказалась от ядерных программ. Кроме того, Иран, который теперь подвергается атакам, подписал Договор о нераспространении ядерного оружия, сотрудничал с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и не нападал на Израиль.
Парламентарий также отметил, что западные страны не пытаются атаковать государства, которые не являются участниками режима нераспространения ядерного оружия и соответствующего договора. Он уточнил, что речь идёт об Индии, Пакистане, КНДР и Израиле. Косачёв напомнил, что эти страны обладают ядерным оружием.
«Отсюда неизбежный вывод (как можно предположить) для всех “пороговых” стран: если в ваши планы не входит попасть под бомбёжки Запада — становитесь сильными, вооружайтесь…» — написал сенатор.
Напомним, 22 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя осудил авиаудары США по ядерной инфраструктуре Ирана и подчеркнул, что указанным шагом Вашингтон открыл «ящик Пандоры», и последствия этого невозможно предсказать.