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Постпреды стран ЕС в Брюсселе обсудят 18-й пакет санкций против России

В ходе встречи также будет затронут вопрос расширения санкционного давления на Белоруссию.

Источник: Аргументы и факты

В понедельник в Брюсселе постоянные представители стран Европейского союза проведут заседание, на котором планируется рассмотреть 18-й пакет санкционных мер в отношении России.

Согласно опубликованной повестке встречи, начало обсуждения намечено на 17:00 по местному времени (18:00 мск).

В рамках заседания дипломаты ЕС обсудят проекты решений и постановлений Совета ЕС, касающиеся введения экономических ограничений за действия, дестабилизирующие обстановку в Украине, а также персональные санкции за подрыв территориальной целостности и суверенитета этой страны. В документах указано, что данные меры готовятся к утверждению.

Кроме того, в ходе встречи будет затронут вопрос расширения санкционного давления на Белоруссию.

Ранее президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи заявил, что для поддержки и развития бизнеса администрации США нужно отменить или пересмотреть санкции против России.