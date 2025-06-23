Постпреды стран ЕС в Брюсселе обсудят 18-й пакет санкций против России

В рамках заседания дипломаты ЕС обсудят проекты решений и постановлений Совета ЕС, касающиеся введения экономических ограничений за действия, дестабилизирующие обстановку в Украине, а также персональные санкции за подрыв территориальной целостности и суверенитета этой страны. В документах указано, что данные меры готовятся к утверждению.