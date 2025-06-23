Постпреды стран ЕС в Брюсселе обсудят 18-й пакет санкций против России

В понедельник в Брюсселе постоянные представители стран Европейского союза проведут заседание, на котором планируется рассмотреть 18-й пакет санкционных мер в отношении России.
Согласно опубликованной повестке встречи, начало обсуждения намечено на 17:00 по местному времени (18:00 мск).
В рамках заседания дипломаты ЕС обсудят проекты решений и постановлений Совета ЕС, касающиеся введения экономических ограничений за действия, дестабилизирующие обстановку в Украине, а также персональные санкции за подрыв территориальной целостности и суверенитета этой страны. В документах указано, что данные меры готовятся к утверждению.
Кроме того, в ходе встречи будет затронут вопрос расширения санкционного давления на Белоруссию.
Ранее президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи заявил, что для поддержки и развития бизнеса администрации США нужно отменить или пересмотреть санкции против России.