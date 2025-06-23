Семенов: конфликт с Ираном может перерасти в масштабную региональную войну

Конфликт между Ираном и Израилем может перерасти в масштабную региональную войну. Такое мнение в комментарии aif.ru выразил специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.
В ночь на 22 июня Вооруженные силы США нанесли авиаудары по ядерным объектам, расположенным в иранских городах Натанз, Фордо и Исфахан.
Эксперт считает, что Трамп принял решение об ударах, рассчитывая на отсутствие жесткого ответа со стороны Ирана. Однако тепрь США становятся полноценным участником вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.
«Сама война грозит выйти на новый уровень эскалации и принять общерегиональный масштаб», — отметил Семенов, подчеркнув, что данный конфликт не имеет стратегического решения или пути к отступлению.