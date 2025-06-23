Глава РФПИ: Закрытие Ормузского пролива Ираном приведет к глобальному нефтяному шоку

Президент США Дональд Трамп ранее потребовал от руководства Ирана капитулировать в военном противостоянии с Израилем, подчеркнув, что его «терпение уже на исходе». Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи в ответ на это заявил, что США понесут колоссальный ущерб в случае вступления в военный конфликт с Ираном.