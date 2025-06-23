Глава РФПИ: Закрытие Ормузского пролива Ираном приведет к глобальному нефтяному шоку

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что возможное закрытие Ормузского пролива Ираном приведет к «глобальному нефтяному шоку», который не пощадит даже США.
— Цены на нефть растут по всему миру. Закрытие Ормузского пролива не пощадит США. Никто не застрахован от глобального нефтяного шока — цены на нефть будут расти, — написал Дмитриев в социальной сети X.
22 июня вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что попытка Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе приведет к серьезным экономическим последствиям для самого Тегерана и станет «самоубийством».
С таким заявлением Вэнс выступил после того, как член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари заявил, что парламент считает необходимым закрытие Ормузского пролива, однако окончательное решение должно быть одобрено Советом национальной безопасности.
Президент США Дональд Трамп ранее потребовал от руководства Ирана капитулировать в военном противостоянии с Израилем, подчеркнув, что его «терпение уже на исходе». Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи в ответ на это заявил, что США понесут колоссальный ущерб в случае вступления в военный конфликт с Ираном.