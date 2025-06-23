Эксперт Северин назвал удар по Ирану стратегическим поражением США

Бывший министр иностранных дел Румынии Адриан Северин в своём подкасте на платформе TikTok охарактеризовал недавнюю военную операцию США против Ирана как значительный стратегический провал для американского президента Дональда Трампа и его администрации.
По его словам, Вашингтон всё глубже погружается в сложный ближневосточный конфликт, угождая интересам израильского руководства, и теперь остаётся неясным, каким образом США смогут выйти из этой ситуации без потерь.
Северин отметил, что подобные действия фактически подталкивают Иран к решению обзавестись ядерным арсеналом, поскольку Тегеран может расценить случившееся как сигнал к отказу от дальнейшего соблюдения договорённостей с США, а также рассмотреть возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. Он считает, что произошедшее усилило позиции тех иранских сил, которые выступают за тесное сотрудничество с Россией и Китаем, особенно на фоне прежних разногласий между правительством Ирана и Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в вопросе внешнеполитических приоритетов. Теперь, по его мнению, линия на стратегический альянс с Москвой получает всё большую поддержку внутри страны.
Экс-глава МИД Румынии также подчеркнул, что в центре конфликта находится не столько возможное обладание Ираном ядерным оружием, сколько сама политическая система в Тегеране. Однако, по его мнению, попытки изменить этот режим извне становятся всё менее реалистичными, поскольку даже его оппоненты внутри страны начинают поддерживать государство на фоне внешней угрозы.
В заключение Северин указал, что военная сила остаётся единственным инструментом, на который делает ставку США в регионе, но чрезмерная опора на вооружённые методы может в перспективе привести к ослаблению американского влияния, как это происходило с другими державами в истории.
Ранее специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов высказал мнение, что конфликт между Ираном и Израилем может перерасти в масштабную региональную войну.