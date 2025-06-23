Эксперт Северин назвал удар по Ирану стратегическим поражением США

Северин отметил, что подобные действия фактически подталкивают Иран к решению обзавестись ядерным арсеналом, поскольку Тегеран может расценить случившееся как сигнал к отказу от дальнейшего соблюдения договорённостей с США, а также рассмотреть возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. Он считает, что произошедшее усилило позиции тех иранских сил, которые выступают за тесное сотрудничество с Россией и Китаем, особенно на фоне прежних разногласий между правительством Ирана и Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в вопросе внешнеполитических приоритетов. Теперь, по его мнению, линия на стратегический альянс с Москвой получает всё большую поддержку внутри страны.