Axios: Трамп дал окончательное одобрение удара по Ирану в своем гольф-клубе

Решающий момент наступил днём 21 июня, когда президенту доложили, что бомбардировщики приближаются к «точке невозврата» — после которой они перейдут в режим полного радиомолчания. Именно тогда Трамп дал окончательное одобрение на нанесение ударов. Спустя короткое время он вылетел в Вашингтон, где его команда по нацбезопасности продолжила отслеживать ход операции из Ситуационной комнаты Белого дома.