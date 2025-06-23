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Axios: Трамп дал окончательное одобрение удара по Ирану в своем гольф-клубе

В Белом доме заявили, что Вашингтон по-прежнему открыт к дипломатическому решению конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп дал окончательное разрешение на авиаудары по иранским ядерным объектам 21 июня, находясь в своём гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Об этом сообщает портал Axios.

Несмотря на публичные заявления о возможном отказе от операции, ещё 20 июня он поручил министру обороны Питу Хегсету задействовать стратегические бомбардировщики B-2. Самолёты вылетели с базы в Миссури, а часть из них направилась в другую сторону для имитации ложных целей.

Решающий момент наступил днём 21 июня, когда президенту доложили, что бомбардировщики приближаются к «точке невозврата» — после которой они перейдут в режим полного радиомолчания. Именно тогда Трамп дал окончательное одобрение на нанесение ударов. Спустя короткое время он вылетел в Вашингтон, где его команда по нацбезопасности продолжила отслеживать ход операции из Ситуационной комнаты Белого дома.

Во время атаки спецпредставитель президента Стивен Уиткофф передал главе МИД Ирана Аббасу Арагчи послание, в котором США подчёркивали: операция ограничена исключительно иранской ядерной программой и не является началом масштабной кампании. Уиткофф также отметил, что Вашингтон по-прежнему открыт к дипломатическому решению конфликта и рассчитывает на возвращение Тегерана за стол переговоров.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани выступил с призывом к Совету Безопасности ООН принять решительные меры в отношении США и Израиля, которых Тегеран считает агрессорами.

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