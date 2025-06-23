Колумбийские боевики захватили 57 военных

Вооружённые боевики группировки «Карлос Патиньо» захватили в плен четырёх офицеров и 53 профессиональных солдата в юго-западной части Колумбии, сообщили в Министерстве обороны страны.
«Мы решительно осуждаем захват наших сержантов и солдат боевиками “Карлос Патиньо”, которые подло используют местное население для препятствования законной деятельности сил безопасности на юго-западе страны. Четыре сержанта и 53 профессиональных военных удерживаются против их воли. Эти действия не только грубо нарушают их основные права, но и являются прямым вызовом государству», — говорится в сообщении третьей дивизии армии Колумбии, опубликованном в блоге в соцсети Х.
Командующий Третьей дивизией, бригадный генерал Федерико Альберто Мехия, в видеообращении подчеркнул, что военнослужащие фактически находятся в плену.
«Они лишены свободы против своей воли, и это похищение. Мы не будем называть это “удержанием” — это именно похищение», — заявил генерал.
По его словам, около 200 человек, включая вооружённых боевиков, блокируют подразделение армии в муниципалитете Архелия, департамент Каука. Военные сознательно не оказывают сопротивления, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
«Мы придерживаемся прав человека и международного гуманитарного права. Эти территории контролируются вооружёнными группами, поэтому мы обязаны действовать сдержанно», — добавил Мехия.
В Третьей дивизии отметили, что армия продолжает операцию в Архелии с целью освобождения захваченных военнослужащих, восстановления порядка и защиты местных жителей.
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