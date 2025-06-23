Колумбийские боевики захватили 57 военных

«Мы решительно осуждаем захват наших сержантов и солдат боевиками “Карлос Патиньо”, которые подло используют местное население для препятствования законной деятельности сил безопасности на юго-западе страны. Четыре сержанта и 53 профессиональных военных удерживаются против их воли. Эти действия не только грубо нарушают их основные права, но и являются прямым вызовом государству», — говорится в сообщении третьей дивизии армии Колумбии, опубликованном в блоге в соцсети Х.