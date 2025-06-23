В СБУ заявили, что еще с 2022 года «разыскивают» Алаудинова и хотят арестовать

Как указали на РИА Новости, киевским силовикам «разрешается» арестовать командира спецназа «Ахмат» в случае наличия такой возможности. Также генерал-лейтенант был включен к неонацистский реестр «Миротворец»* (экстремистский ресурс, запрещенный в РФ).