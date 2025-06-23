В СБУ заявили, что еще с 2022 года «разыскивают» Алаудинова и хотят арестовать

Агенты находящейся на службе у киевского режима СБУ объявили в розыск генерал-лейтенанта Российской Армии, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. Подробности приводят РИА Новости.
«По утверждению украинской спецслужбы, Алаудинова разыскивают с марта 2022 года, обвинение выдвинуто по статье о “посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”…», — сообщили в информагентстве.
Как указали на РИА Новости, киевским силовикам «разрешается» арестовать командира спецназа «Ахмат» в случае наличия такой возможности. Также генерал-лейтенант был включен к неонацистский реестр «Миротворец»* (экстремистский ресурс, запрещенный в РФ).
Стоит отметить, что желание СБУ задержать Апти Алаудинова не вызывает удивления, учитывая его роль в успехах специальной военной операции. Ранее генерал-лейтенант рассказал о том, как бойцы спецназа «Ахмат» успешно продвигаются на Кременском направлении.