Зам Лаврова заявил о готовности России к диалогу с Западом

Москва открыта для обсуждения вопросов, заявили в МИД РФ.
Россия не считает себя врагом западных стран и готова к диалогу при условии отказа Запада от конфронтационной политики. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Мы не считаем себя врагом Запада и готовы к диалогу», — сказал Грушко в интервью агентству РИА Новости. По его словам, Москва открыта для обсуждения вопросов, если оппоненты проявят готовность к прагматичному сотрудничеству на основе принципов суверенного равенства и взаимного уважения интересов. Дипломат также отметил необходимость прекращения расширения западных структур на восток.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в Европе существует так называемая «партия войны», представители которой делают ставку на дальнейшую эскалацию отношений с Россией. Она подчеркивала, что подобная политика ведет к росту напряженности и препятствует конструктивному диалогу, напоминает RT.