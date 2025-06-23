Зам Лаврова заявил о готовности России к диалогу с Западом

«Мы не считаем себя врагом Запада и готовы к диалогу», — сказал Грушко в интервью агентству РИА Новости. По его словам, Москва открыта для обсуждения вопросов, если оппоненты проявят готовность к прагматичному сотрудничеству на основе принципов суверенного равенства и взаимного уважения интересов. Дипломат также отметил необходимость прекращения расширения западных структур на восток.