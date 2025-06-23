Мать всех бомб против суперракет: Кнутов раскрыл детали атак США и Ирана

«Его дальность полета превышает 8 тысяч километров без дозаправки. Тем не менее, США перебросили в регион около 36 воздушных танкеров, для поддержки не только стратегической авиации, но и истребителей. Скорее всего, сами B-2 базировались на Диего-Гарсия — это так называемый “непотопляемый авианосец” США в Индийском океане», — отметил Кнутов.