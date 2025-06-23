Мать всех бомб против суперракет: Кнутов раскрыл детали атак США и Ирана

В ночь на 22 июня США нанесли удары по 3 ядерным объектам Ирана, расположенным в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Дональд Трамп заявил, что целью этих атак является сдерживание ядерных возможностей Тегерана.
Американский лидер предупредил, что если Иран не прекратит «эту войну», его ожидают гораздо более серьезные последствия.
Что известно о бомбе GBU 57A/B.
Масса противобункерной авиабомбы GBU-57A/B, которую США применили во время удара по объектам ядерной инфраструктуры Ирана, превышает 13 тонн. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru.
По словам эксперта, значительная часть этой массы приходится на взрывчатое вещество. Бомба действует с замедлением: сначала она пробивает грунт и железобетонные конструкции благодаря специальному сердечнику, затем срабатывает встроенный компьютер, который анализирует состав пробитых слоев и определяет оптимальный момент подрыва.
«Взрыв происходит уже внутри объекта, только после преодоления защитных слоев. Если кинетической энергии недостаточно, подрыв может произойти раньше. Главное — бомба оснащена специальными датчиками, которые распознают тип породы и активируют заряд в нужный момент», — пояснил эксперт.
Кнутов также подчеркнул, что бомба GBU-57A/B является неуправляемой. Ее применение требует прямого выхода бомбардировщика к цели, что указывает на недостаточную эффективность иранской системы ПВО.
«Для того чтобы подобраться на такую дистанцию, американские бомбардировщики должны были преодолеть рубежи противовоздушной обороны. Возможно, до этого по объектам ПВО был нанесен удар крылатыми ракетами Tomahawk для подавления и расчистки прохода к основным целям», — добавил Кнутов.
GBU-57A/B, или «мегабомба», предназначена для разрушения глубоко укрепленных подземных сооружений, включая бункеры и центры управления, а также элементы ядерной инфраструктуры.
Откуда США запускали боевые самолеты для атаки на Иран.
Американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, задействованные при атаке на ядерные объекты Ирана, с высокой вероятностью были запущены с военной базы Диего-Гарсия, расположенной на одноименном острове в центре Индийского океана, сообщил Юрий Кнутов в комментарии aif.ru.
B-2 -это дозвуковой бомбардировщик, изготовленный с применением технологий малозаметности (стелс), что позволяет ему обходить системы радиолокационного обнаружения и наносить удары по ключевым объектам ПВО и стратегическим целям.
«Его дальность полета превышает 8 тысяч километров без дозаправки. Тем не менее, США перебросили в регион около 36 воздушных танкеров, для поддержки не только стратегической авиации, но и истребителей. Скорее всего, сами B-2 базировались на Диего-Гарсия — это так называемый “непотопляемый авианосец” США в Индийском океане», — отметил Кнутов.
Эксперт подчеркнул, что использование B-2 Spirit в сочетании с противобункерной бомбой GBU-57A/B обеспечивает максимальную скрытность при нанесении ударов. Боеприпас размещается внутри фюзеляжа, в специальном отсеке, что дополнительно снижает радиолокационную заметность самолета.
«Люк, где размещена бомба, поглощает радиоволны. Только в момент открытия для сброса боеприпаса самолет может быть кратковременно зафиксирован ПВО. Именно поэтому выбор пал на B-2 — он способен доставить “мегабомбу” к цели незаметно», — объяснил собеседник.
Ответный удар Ирана по Израилю.
В ответ на атаку США Иран нанес удары по Израилю, впервые применив ракеты Kheibar Shekan. Как заявили в Вооруженных силах Ирана, основной военный потенциал страны еще не был использован в рамках ирано-израильского конфликта.
По словам Юрия Кнутова, система противоракетной обороны «Железный купол», используемая Израилем, не предназначена для перехвата баллистических ракет класса Kheibar.
«Нет, это вообще не для него. “Железный купол” отработал не очень хорошо: по одиночным целям — отлично, по групповым — перехватывал примерно 70−80%, а вот при массированном налете роем — только 10−15%. И это не моя цифра, а данные независимых израильских военных экспертов», — пояснил Кнутов.
Он уточнил, что с баллистическими ракетами средней дальности может справиться только система Arrow-3.
«Против таких ракет может работать только Arrow-3 — американо-израильский комплекс, который формально считается израильским, но разработан при активном участии США. Частично может использоваться и система Aegis — корабельная установка, стоящая на американских эсминцах. Но вероятность перехвата и в этих случаях, по моим оценкам, составляет примерно 50−60%», — заключил эксперт.
Что известно об иранской супер-ракете Kheibar.
Иранская баллистическая ракета средней дальности Kheibar Shekan по своим характеристикам скорее напоминает модернизированный российский комплекс «Искандер», чем знаменитый «Орешник», заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru.
«Конечно, с “Орешником” сравнить нельзя. Я бы мог частично сравнить с ракетой комплекса “Искандер”, модернизированной. Однако у “Искандера” дальность — порядка 500 километров. Хотя есть также новая модификация с возросшей дальностью поражения- до 1000 километров. А у новой иранской ракеты дальность составляет до 2000 километров. Боевая часть — где-то порядка одной тонны. Твердотопливная, скорее всего, эта ракета, не жидкостная, что упрощает обслуживание и сокращает время подготовки к пуску», — пояснил он.
По словам Кнутова, факт применения Kheibar Shekan свидетельствует о готовности Тегерана наносить удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке.