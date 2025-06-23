Шаповалов: сын шаха Ирана Пехлеви является пропагандистом и другом Израиля

Сценарий передачи власти в Иране наследнику последнего шаха Резе Пехлеви выглядит фантастическим, отметил в разговоре с aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Такой фантастический сценарий можно написать при условии, что Соединенные Штаты захватывают Иран и учреждают оккупационную администрацию во главе с Пехлеви. Но в этом плане нет ни одной реальной картинки, следовательно, вероятность этого абсолютно нулевая. В данном случае Пехлеви работает как пропагандист. Нет даже минимальных шансов на то, что иранский народ примет его», — поделился он.
Политолог уточнил, что возврат к монархии в Иране невозможен по ряду причин.
«Монархия эта была недолговечной и продолжалась всего несколько десятков лет, это два монарха, укорененности в иранском обществе не было. В последние десятилетия, представители монархии никак не связаны с Ираном. Пехлеви слишком оторван от нужд и чаяний иранского общества, которое, конечно, его не примет. Даже если в Иране произойдет катастрофа и нынешняя власть каким-то образом исчезнет», — объяснил Шаповалов.
Политолог обратил внимание на то, что заявления очень показательны, поскольку абсолютно не сочетаются с теми настроениями, которые существуют в иранском обществе в настоящее время.
«Не нужно забывать о том, что Пехлеви — друг Израиля», — отметил он.
По этой и другим причинам, как резюмировал Шаповалов использование Пехлеви в качестве политической фигуры в Иране — абсолютно нереальный план.
Ранее специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов заявил в разговоре с aif.ru, что наследник последнего шаха Ирана Реза Пехлеви, пытающийся позиционировать себя как альтернативный политический лидер, не оказывает никакого реального влияния на внутренние процессы в стране и играет, скорее, деструктивную роль.