Шаповалов: сын шаха Ирана Пехлеви является пропагандистом и другом Израиля

«Монархия эта была недолговечной и продолжалась всего несколько десятков лет, это два монарха, укорененности в иранском обществе не было. В последние десятилетия, представители монархии никак не связаны с Ираном. Пехлеви слишком оторван от нужд и чаяний иранского общества, которое, конечно, его не примет. Даже если в Иране произойдет катастрофа и нынешняя власть каким-то образом исчезнет», — объяснил Шаповалов.