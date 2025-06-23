США узнали о подготовке атак на американские военные базы в Ираке и Сирии

Газета The New York Times сообщила, что американские военные и разведывательные службы выявили признаки подготовки возможных атак на военные объекты США в Ираке, а также, вероятно, в Сирии со стороны вооружённых формирований, поддерживаемых Ираном.
По данным источников издания, на данный момент прямые действия против американских сил не предпринимались.
В то же время власти Ирака ведут активные переговоры с этими группировками, пытаясь убедить их не прибегать к ответным ударам после недавней атаки США на ядерные объекты Ирана.
Между тем американский президент Дональд Трамп в публикации на платформе Truth Social выразил мнение, что при неспособности действующего руководства Ирана добиться возрождения страны, вопрос о его замене становится актуальным.