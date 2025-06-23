«Курс на недопущение победы на украинском театре»: в МИД РФ прокомментировали отношения России с Западом

Страны НАТО решили, что альянс не может существовать без «большого противника». Им была выбрана Россия. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Он подчеркнул, что Москва всё ещё не видит готовности НАТО к конструктивному диалогу.