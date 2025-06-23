«Курс на недопущение победы на украинском театре»: в МИД РФ прокомментировали отношения России с Западом

Страны НАТО решили, что альянс не может существовать без «большого противника». Им была выбрана Россия. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Он подчеркнул, что Москва всё ещё не видит готовности НАТО к конструктивному диалогу.
Александр Грушко добавил, что раньше государства Запада, по крайней мере, соблюдали нормы международного права. Однако сейчас, заявил он, и этого не осталось. В настоящий момент никакой основы для диалога России и стран НАТО нет, отметил замглавы МИД.
"Они взяли курс на недопущение победы на украинском театре, и этому курсу продолжают следовать, — уточнил Александр Грушко.
На Западе по-прежнему рассчитывают на увеличение военных расходов с 2 до 5 процентов ВВП. Страны НАТО решили подписать заявление о повышении целевого показателя.