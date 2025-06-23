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«Курс на недопущение победы на украинском театре»: в МИД РФ прокомментировали отношения России с Западом

Замглавы МИД Грушко: Россия не видит готовности НАТО к диалогу.

Источник: Комсомольская правда

Страны НАТО решили, что альянс не может существовать без «большого противника». Им была выбрана Россия. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Он подчеркнул, что Москва всё ещё не видит готовности НАТО к конструктивному диалогу.

Александр Грушко добавил, что раньше государства Запада, по крайней мере, соблюдали нормы международного права. Однако сейчас, заявил он, и этого не осталось. В настоящий момент никакой основы для диалога России и стран НАТО нет, отметил замглавы МИД.

"Они взяли курс на недопущение победы на украинском театре, и этому курсу продолжают следовать, — уточнил Александр Грушко.

На Западе по-прежнему рассчитывают на увеличение военных расходов с 2 до 5 процентов ВВП. Страны НАТО решили подписать заявление о повышении целевого показателя.

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