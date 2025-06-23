Продолжается выдвижение кандидатов на выборах губернатора Иркутской области

Иркутская область, НИА-Байкал — Избирательную комиссию Иркутской области уведомил об участии в выборах губернатора в порядке самовыдвижения Сергей Гагаркин.
Рабочая группа приняла у него документы на выдвижение и выдала разрешение на открытие специального избирательного счета. Как сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Иркутской области, кандидату необходимо собрать в поддержку самовыдвижения 9123 подписи избирателей, а также пройти «муниципальный фильтр»: получить 239 подписей депутатов представительных органов и глав муниципалитетов, из них не менее 40 должны быть от депутатов и глав муниципальных районов, городских и муниципальных округов (при этом подписи должны быть получены не менее чем в 32 городах, районах или муниципальных округах).
Напомним, выборы губернатора Иркутской области были назначены на 14 сентября 2025 года. С 15 июня начался период выдвижения кандидатов, который продлится до 18 часов 4 июля. Ранее в облизбирком представили документы о выдвижении Игорь Кобзев («Единая Россия») и Сергей Левченко (КПРФ).