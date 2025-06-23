Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продолжается выдвижение кандидатов на выборах губернатора Иркутской области

Иркутская область, НИА-Байкал — Избирательную комиссию Иркутской области уведомил об участии в выборах губернатора в порядке самовыдвижения Сергей Гагаркин.

Источник: Reuters

Иркутская область, НИА-Байкал — Избирательную комиссию Иркутской области уведомил об участии в выборах губернатора в порядке самовыдвижения Сергей Гагаркин.

Рабочая группа приняла у него документы на выдвижение и выдала разрешение на открытие специального избирательного счета. Как сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Иркутской области, кандидату необходимо собрать в поддержку самовыдвижения 9123 подписи избирателей, а также пройти «муниципальный фильтр»: получить 239 подписей депутатов представительных органов и глав муниципалитетов, из них не менее 40 должны быть от депутатов и глав муниципальных районов, городских и муниципальных округов (при этом подписи должны быть получены не менее чем в 32 городах, районах или муниципальных округах).

Напомним, выборы губернатора Иркутской области были назначены на 14 сентября 2025 года. С 15 июня начался период выдвижения кандидатов, который продлится до 18 часов 4 июля. Ранее в облизбирком представили документы о выдвижении Игорь Кобзев («Единая Россия») и Сергей Левченко (КПРФ).

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше