«Без отступления»: эксперт раскрыл, как продолжится война Ирана и Израиля

США в ночь на 22 июня нанесли авиаудары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане, использовавав малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы GBU-57A/B. В ответ Иран впервые применил баллистические ракеты Kheibar Shekan и атаковал Израиль.
Эксперты в беседе с aif.ru отметили, что решение Трампа может существенно повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке.
Иран готов атаковать базы США.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru заявил, что применение Ираном баллистической ракеты Kheibar Shekan указывает на готовность страны нанести удары по американским военным объектам в регионе.
«Это демонстрация того, что Иран способен атаковать базы США на Ближнем Востоке», — подчеркнул Кнутов.
Он отметил, что дальность действия ракеты достигает 2000 километров, а твердотопливная конструкция обеспечивает быструю подготовку к пуску. Также, по его словам, израильская система ПРО «Железный купол» не рассчитана на перехват таких баллистических ракет.
Какие американские базы находятся на Ближнем Востоке.
Иран располагает внушительным арсеналом баллистических и оперативно-тактических ракет, способных поражать американские военные объекты в странах Персидского залива. Об этом aif.ru сообщил специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов.
По его словам, у Тегерана есть значительное количество ракет, которые не предназначены для ударов по Израилю, поскольку не обладают необходимой дальностью. Однако эти ракеты подходят для атак по целям в ближневосточном регионе.
«В радиусе действия иранских ракет находятся базы США в Кувейте, Катаре (Аль-Удейд), Бахрейне (штаб 5-го флота), Саудовской Аравии и ОАЭ», — подчеркнул Семенов.
Эксперт также отметил, что Иран может использовать и лояльные вооруженные группировки на территории других государств. В частности, иранские прокси в Ираке, входящие в состав «Хашд аш-Шааби» (Народное ополчение Ирака), способны самостоятельно атаковать американские военные объекты.
«В Ираке присутствуют местные иранские сторонники из группировок, которые входят в “Хашд аш-Шааби”. Хотя они формально являются частью сил безопасности Ирака, они могут действовать автономно и при необходимости наносить удары по американским базам», — добавил Семенов.
Почему США присоединились к вооруженному конфликту между Ираном и Израилем.
Президент США Дональд Трамп, вероятно, дал согласие на удары по Ирану, исходя из предположения, что Тегеран не способен ответить жестко, заявил Кирилл Семенов.
«Трампа, скорее всего, убедили, что Иран не пойдет на жесткий ответ. Он рассчитывает, что операция против Тегерана будет быстрой, бескровной и дистанционной — в его излюбленном формате “зашел — вышел”, как это уже было в Сирии в 2017 году», — отметил эксперт.
По мнению Семенова, Трамп рассматривает такие удары как компромиссный вариант между требованиями сторонников MAGA и неоконсерваторов в Вашингтоне.
Нет пути к отступлению.
По словам Кирилла Семенова, военный конфликт между Израилем и Ираном может перерасти в масштабную региональную войну и не имеет стратегического решения или пути к отступлению.
«Эта война не имеет стратегического решения или пути к отступлению, если только Иран не капитулирует сейчас, а это крайне маловероятно», — отметил он.
Он также подчеркнул, что решением нанести удары по Ирану президент США Дональд Трамп фактически втягивает США в большую войну на Ближнем Востоке.
«Этими ударами, вероятнее всего, Трамп вовлекается в агрессию в качестве полноценного участника. Сама война грозит выйти на новый уровень эскалации и принять общерегиональный масштаб», — добавил эксперт.