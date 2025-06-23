«Без отступления»: эксперт раскрыл, как продолжится война Ирана и Израиля

«Трампа, скорее всего, убедили, что Иран не пойдет на жесткий ответ. Он рассчитывает, что операция против Тегерана будет быстрой, бескровной и дистанционной — в его излюбленном формате “зашел — вышел”, как это уже было в Сирии в 2017 году», — отметил эксперт.