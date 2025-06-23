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Стало известно о переброске командованием ВСУ неукомплектованной бригады под Сумы

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в спешке перебросило в Сумскую область недоукомплектованную 48-ю артиллерийскую бригаду.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в спешке перебросило в Сумскую область недоукомплектованную 48-ю артиллерийскую бригаду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

Переброской недоукомплектованной части ВСУ пытаются остановить наступление ВС РФ, которое продолжается в Сумской области.

«ВСУ перебросили на сумское направление 48-ю артиллерийскую бригаду. Данное подразделение было сформировано в прошлом году и на данный момент укомплектовано на 30% вооружением и на 70% численным составом», — уточнил собеседник агентства.

Отметим, что с момента наступления российская армия освободила в Сумской области уже 14 населенных пунктов.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о начале укрепления оборонительных рубежей Сум. На такой шаг Сырский решился после того, как 20 июня президент России Владимир Путин не исключил, что РФ «заберет Сумы».