Теракты и воинствующие экстремисты: Угрозы атак внутри США возросли после ударов по Ирану

Предупреждение появилось после того, как Вашингтон нанёс удары по ключевым объектам иранской ядерной программы в контексте конфликта между Ираном и Израилем. Предупреждение будет актуально до 22 сентября.
В бюллетене указано, что риски «самостоятельной мобилизации на насилие» со стороны «воинствующих экстремистов» в США могут возрасти. Это произойдёт, если «иранское руководство издаст религиозное постановление, призывающее к ответным действиям» против Штатов. Также существует вероятность кибератак на американские информационные сети.
Напомним, США ударили по ядерным объектам Ирана с бомбардировщиков В-2. Дональд Трамп назвал эти действия «историческим моментом». В ответ Иран заявил, что намерен продолжить ядерную программу и пригрозил Соединённым Штатам «вечными последствиями».