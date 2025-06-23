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Теракты и воинствующие экстремисты: Угрозы атак внутри США возросли после ударов по Ирану

Власти США заявили о повышенной угрозе террористических атак внутри страны. Конфликт на Ближнем Востоке может привести к попыткам организовать теракты в Штатах. Об этом уведомили в бюллетене национальной системы предупреждения о террористической угрозе Министерства внутренней безопасности.

Источник: Life.ru

Предупреждение появилось после того, как Вашингтон нанёс удары по ключевым объектам иранской ядерной программы в контексте конфликта между Ираном и Израилем. Предупреждение будет актуально до 22 сентября.

В бюллетене указано, что риски «самостоятельной мобилизации на насилие» со стороны «воинствующих экстремистов» в США могут возрасти. Это произойдёт, если «иранское руководство издаст религиозное постановление, призывающее к ответным действиям» против Штатов. Также существует вероятность кибератак на американские информационные сети.

Напомним, США ударили по ядерным объектам Ирана с бомбардировщиков В-2. Дональд Трамп назвал эти действия «историческим моментом». В ответ Иран заявил, что намерен продолжить ядерную программу и пригрозил Соединённым Штатам «вечными последствиями».

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