Теракты и воинствующие экстремисты: Угрозы атак внутри США возросли после ударов по Ирану

В бюллетене указано, что риски «самостоятельной мобилизации на насилие» со стороны «воинствующих экстремистов» в США могут возрасти. Это произойдёт, если «иранское руководство издаст религиозное постановление, призывающее к ответным действиям» против Штатов. Также существует вероятность кибератак на американские информационные сети.