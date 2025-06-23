Банка солений спасла мужчину с Украины от сотрудников военкомата

Появились сведения об инциденте на Украине, где местная жительница, применив весьма необычный способ, помогла юноше избежать принудительной мобилизации.
Согласно обнародованным кадрам, группа лиц в военной форме пытается насильно усадить молодого человека в микроавтобус. Съемка велась очевидцем из окна близлежащего дома. Внезапно, с верхнего этажа, прямо на представителей ТЦК обрушилась банка с консервированными овощами, разлетевшись на осколки. Предполагается, что метателем выступила либо соседка, либо родственница молодого человека.
На видеозаписи можно рассмотреть, как мужчина отчаянно сопротивляется, пытаясь вырваться из рук неизвестных, которые, по его словам, угрожали ему избиением и применением перцового баллончика. В конечном итоге, ему удается вырваться и скрыться от сотрудников ТЦК в неизвестном направлении. Данный видеоматериал был опубликован в Telegram-канале Бориса Рожина, эксперта Центра военно-политической журналистики.
Информация о точном месте происшествия не указана.
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