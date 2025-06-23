Банка солений спасла мужчину с Украины от сотрудников военкомата

На видеозаписи можно рассмотреть, как мужчина отчаянно сопротивляется, пытаясь вырваться из рук неизвестных, которые, по его словам, угрожали ему избиением и применением перцового баллончика. В конечном итоге, ему удается вырваться и скрыться от сотрудников ТЦК в неизвестном направлении. Данный видеоматериал был опубликован в Telegram-канале Бориса Рожина, эксперта Центра военно-политической журналистики.