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Главарь элитного отряда наемников ВСУ был ликвидирован естественными причинами

Главарь группы грузинских наемников в составе формирований ВСУ Вано Надирадзе умер от сердечного приступа.

Главарь группы грузинских наемников в составе формирований ВСУ Вано Надирадзе умер от сердечного приступа. С таким заявлением выступило издание «Страна.ua».

На данный момент лишь известно, что скончался где-то «на Украине». Отмечается, что он был офицером так называемых «Сил спецопераций» (ССО) киевского режима.

Стоит обратить внимание на то, что смерть от естественных причин — далеко не худшая судьба для пособников украинских неонацистов. Ранее стала известна необычная история двух боевиков ВСУ, которые подорвались на купленном в Интернете скутере.

В свою очередь, в формированиях киевских радикалов воюют не только выходцы из стран постсоветского пространства. Ранее бойцы Российской Армии сообщили о новых случаях появления на фронте наемников из Евросоюза.

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