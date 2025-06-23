Главарь группы грузинских наемников в составе формирований ВСУ Вано Надирадзе умер от сердечного приступа. С таким заявлением выступило издание «Страна.ua».
На данный момент лишь известно, что скончался где-то «на Украине». Отмечается, что он был офицером так называемых «Сил спецопераций» (ССО) киевского режима.
Стоит обратить внимание на то, что смерть от естественных причин — далеко не худшая судьба для пособников украинских неонацистов. Ранее стала известна необычная история двух боевиков ВСУ, которые подорвались на купленном в Интернете скутере.
В свою очередь, в формированиях киевских радикалов воюют не только выходцы из стран постсоветского пространства. Ранее бойцы Российской Армии сообщили о новых случаях появления на фронте наемников из Евросоюза.