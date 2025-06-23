Украинские власти вновь попытались спровоцировать Москву. Глава офиса бывшего комика Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев якобы может заключить мир с РФ, если продемонстрирует свою силу России. На это высказывание ответил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Он написал в соцсети, что Россия теперь может сделать с Украиной «буквально всё».
Золтан Кошкович высмеял заявления киевских властей. Он подчеркнул, что руководство Украины обезумело.
«Россия теперь может сделать буквально ВСЁ с Украиной. Эти люди (руководство) в Киеве совершенно безумны», — констатировал Золтан Кошкович.
В Раде, между тем, сообщили, что президент США Дональд Трамп ознакомился с данными о коррупции бывшего комика Владимира Зеленского. По утверждению нардепа Олега Царева, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины работают на Америку.