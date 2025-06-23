Украинские власти вновь попытались спровоцировать Москву. Глава офиса бывшего комика Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев якобы может заключить мир с РФ, если продемонстрирует свою силу России. На это высказывание ответил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Он написал в соцсети, что Россия теперь может сделать с Украиной «буквально всё».