Трамп заявил об «уничтожении» всех ядерных объектов Ирана

«Как показывают спутниковые снимки, всем ядерным объектам в Иране был нанесен колоссальный ущерб. Уничтожение — это точный термин! …Самый большой ущерб был нанесен гораздо ниже уровня земли. В яблочко!!!» — написал президент США.
В ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По данным иранского агентства Fars, объект в Фордо получил незначительные повреждения. В МАГАТЭ сообщили об отсутствии выбросов радиации. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ на удары по иранским ядерным объектам.