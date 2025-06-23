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Трамп заявил об «уничтожении» всех ядерных объектов Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы «уничтожили» все ядерные объекты Ирана. По его словам, это подтверждают спутниковые снимки. Об этом господин Трамп написал в соцсети Truth Social.

Источник: Reuters

«Как показывают спутниковые снимки, всем ядерным объектам в Иране был нанесен колоссальный ущерб. Уничтожение — это точный термин! …Самый большой ущерб был нанесен гораздо ниже уровня земли. В яблочко!!!» — написал президент США.

В ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По данным иранского агентства Fars, объект в Фордо получил незначительные повреждения. В МАГАТЭ сообщили об отсутствии выбросов радиации. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ на удары по иранским ядерным объектам.

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