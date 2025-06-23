Шаповалов: войной с Ираном Трамп пытается спасти свой падающий рейтинг

Атака США на Иран развенчала миф о Трампе-миротворце и стала пиаром на крови и доказательством агрессии США, заявил aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Одной из причин атаки на Иран политолог назвал желание Трампа продемонстрировать свою силу, свою волю, показать, что он является решительным и сильным политиком для американского общества.
«Речь идет о, к сожалению, банальной попытке пиара на крови. У Трампа упали рейтинги. У него нет никаких достижений за первый период своего правления, кроме мифических, которые он приписывает себе, например достижение прекращения конфликта между Индией и Пакистаном, к чему Трамп, по всей вероятности, не имеет никакого отношения. Нет никаких реально значимых достижений внутри страны, кроме высылки нескольких десятков или сотен мигрантов за рубеж. При этом есть проблемы в команде, которая распадается, есть проблемы с союзниками, которые не слушаются Трампа», — рассказал политолог.
По словам Шаповалова, маленькая победоносная война призвана «приподнять имидж» американского лидера.
«Нанести удар по далекой стране, заявить, что в результате этого удара Соединенные Штаты победили врага, продать удачно эту новость своему избирателю и, может быть, тем самым приподнять падающие рейтинги. Заодно продемонстрировать, что не хвост виляет собакой, не Израиль вынуждает Соединенные Штаты к тем или иным действиям, а это Трамп ведет компанию, он является ведущим», — объяснил он.
Политолог обратил внимание на то, что Соединенные Штаты теряют глобальную гегемонию.
«Подобного рода бряцание оружием, удары по суверенным государствам должны продемонстрировать не просто силу Соединенных Штатов, но и их готовность любой момент нанести удар любой стране, которая им не угрожает, но тем не менее, так сказать, стала объектом их интересов», — уточнил он.
Шаповалов резюмировал, что эта агрессия со стороны Соединенных Штатов развенчала миф о Трампе-миротворце и подтвердила правило о том, что «в относительной безопасности от США может быть только держава, которая обладает достаточными ресурсами, прежде всего, ядерными, для противостояния им».