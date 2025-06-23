Шаповалов: войной с Ираном Трамп пытается спасти свой падающий рейтинг

«Речь идет о, к сожалению, банальной попытке пиара на крови. У Трампа упали рейтинги. У него нет никаких достижений за первый период своего правления, кроме мифических, которые он приписывает себе, например достижение прекращения конфликта между Индией и Пакистаном, к чему Трамп, по всей вероятности, не имеет никакого отношения. Нет никаких реально значимых достижений внутри страны, кроме высылки нескольких десятков или сотен мигрантов за рубеж. При этом есть проблемы в команде, которая распадается, есть проблемы с союзниками, которые не слушаются Трампа», — рассказал политолог.