Трамп: Удары США по ядерным объектам в Иране попали «в яблочко»

«Монументальный ущерб был нанесён всем ядерным объектам в Иране, как показывают спутниковые снимки. Уничтожение — это точный термин! В яблочко!» — заявил американский лидер.
Напомним, американские ВВС нанесли удары в ночь на 22 июня по трём ключевым объектам иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вашингтон утверждает, что атака была направлена на ослабление ядерного потенциала Ирана. Трамп предупредил Тегеран, что тот должен согласиться «закончить эту войну».
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