Трамп: Удары США по ядерным объектам в Иране попали «в яблочко»

Напомним, американские ВВС нанесли удары в ночь на 22 июня по трём ключевым объектам иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вашингтон утверждает, что атака была направлена на ослабление ядерного потенциала Ирана. Трамп предупредил Тегеран, что тот должен согласиться «закончить эту войну».