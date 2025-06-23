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Трамп: Удары США по ядерным объектам в Иране попали «в яблочко»

Президент США Дональд Трамп подтвердил успешность недавних ударов по ядерным объектам Ирана, употребив термин «уничтожение» для описания результатов операции. Об этом республиканец написал в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Монументальный ущерб был нанесён всем ядерным объектам в Иране, как показывают спутниковые снимки. Уничтожение — это точный термин! В яблочко!» — заявил американский лидер.

Напомним, американские ВВС нанесли удары в ночь на 22 июня по трём ключевым объектам иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вашингтон утверждает, что атака была направлена на ослабление ядерного потенциала Ирана. Трамп предупредил Тегеран, что тот должен согласиться «закончить эту войну».

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