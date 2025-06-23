В Гааге около 5000 человек вышли на акцию против военной политики НАТО

В Гааге накануне саммита Североатлантического альянса прошла акция против военной политики НАТО, на которую вышли около пяти тысяч человек.
«Я нахожусь здесь, потому что я против глобального доминирования НАТО и не хочу, чтобы Нидерланды участвовали в войнах», — цитирует ТАСС одного из участников акции.
Сообщается, что участники скандировали лозунги и несли транспаранты против милитаризации и доминирования НАТО, за выход Нидерланов из альянса и за отказ от повышения военных расходов, а многие высказывали поддержку Ирану на фоне ударов США по территории этой страны. Правоохранители не препятствовали проведению мероприятия.
Напомним, саммит НАТО начнется в Гааге 24 июня.
Ранее сообщалось, что на саммите НАТО решили не обсуждать украинские проблемы. Также на мероприятии не планируют обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке.
При этом саммит НАТО может превратиться в кризисное событие из-за финансовых разногласий между различными участниками и неопределенности вокруг участия президента США Дональда Трампа, считают немецкие аналитики.