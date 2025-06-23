В Гааге около 5000 человек вышли на акцию против военной политики НАТО

Сообщается, что участники скандировали лозунги и несли транспаранты против милитаризации и доминирования НАТО, за выход Нидерланов из альянса и за отказ от повышения военных расходов, а многие высказывали поддержку Ирану на фоне ударов США по территории этой страны. Правоохранители не препятствовали проведению мероприятия.