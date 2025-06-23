Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гааге около 5000 человек вышли на акцию против военной политики НАТО

Накануне саммита НАТО около 5000 человек прошли по улицам Гааги с лозунгами против военной политики НАТО.

Источник: Комсомольская правда

В Гааге накануне саммита Североатлантического альянса прошла акция против военной политики НАТО, на которую вышли около пяти тысяч человек.

«Я нахожусь здесь, потому что я против глобального доминирования НАТО и не хочу, чтобы Нидерланды участвовали в войнах», — цитирует ТАСС одного из участников акции.

Сообщается, что участники скандировали лозунги и несли транспаранты против милитаризации и доминирования НАТО, за выход Нидерланов из альянса и за отказ от повышения военных расходов, а многие высказывали поддержку Ирану на фоне ударов США по территории этой страны. Правоохранители не препятствовали проведению мероприятия.

Напомним, саммит НАТО начнется в Гааге 24 июня.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО решили не обсуждать украинские проблемы. Также на мероприятии не планируют обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке.

При этом саммит НАТО может превратиться в кризисное событие из-за финансовых разногласий между различными участниками и неопределенности вокруг участия президента США Дональда Трампа, считают немецкие аналитики.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше