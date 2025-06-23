Украинские атаки по территории России с применением оружия с Запада являются безумной эскалацией. Они не имеют смысла с военной точки зрения. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил экс-посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей.
«Атаки Украины с использованием поставленных Западом ракет по стратегическим бомбардировщикам и системам ПВО России — это безумие», — сказал дипломат.
Мюррей поразился, что такие действия предпринимаются всерьез. Особенно учитывая, что их проводят в рамках «наземной войны на Украине, которую Киев не может выиграть».
Дипломат подчеркнул, что украинские удары по российской территории не оказывают реального влияния на фронте. Они представляют собой лишь «ничем не оправданную провокацию».
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