Министр внутренних дел обратился к казахстанцам по особому случаю

«Служба в органах внутренних дел требует высокого профессионализма, выдержки и беззаветной преданности своему делу. Сегодня, как и всегда, вы проявляете стойкость, самоотверженность и верность присяге. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мира!» — подчеркнул министр внутренних дел.