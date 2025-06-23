Министр внутренних дел обратился к казахстанцам по особому случаю

Праздничное обращение адресовано действующим сотрудникам органов внутренних дел и ветеранам службы. Глава ведомства отметил важность и значимость работы полицейских, подчеркнув, что полиция всегда должна быть символом справедливости, чести и мужества.
Он поблагодарил коллег за стойкость, самоотверженность и верность присяге, а ветеранам выразил особую признательность за доблестную службу и вклад в воспитание нового поколения.
«Служба в органах внутренних дел требует высокого профессионализма, выдержки и беззаветной преданности своему делу. Сегодня, как и всегда, вы проявляете стойкость, самоотверженность и верность присяге. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мира!» — подчеркнул министр внутренних дел.
Праздник учрежден в 2007 году и ежегодно отмечается 23 июня — в день принятия Закона РК «Об органах внутренних дел» в 1992 году.
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