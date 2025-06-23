Шаповалов: конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в более серьезный

Вероятность того, что конфликт на Ближнем Востоке может перерасти во что-то более серьезное, существует, хотя не является стопроцентной. Об этом aif.ru заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, оценивая возможные сценарии развития событий.
«Есть надежда на то, что все-таки конфликт не будет иметь итогом ядерную войну. Это было бы страшным результатом», — поделился он мнением.
Политолог подчеркнул, что США не готовы к развитию конфликта с Ираном.
«Война с Ираном для США будет крахом и катастрофой. В данном случае, по всей вероятности, расчет сделан то, что Трамп не получит адекватный ответ на свой удар и сможет заявить о том, что он победил, не пролонгируя дальше военные действия», — отмиетил он.
Шаповалов указал, что в конфликте есть третья страна — Израиль.
«Есть продолжающийся обмен ударами между Ираном и Израилем. Поэтому реализация плана, по всей вероятности, придуманного Трампом, может оказаться невозможной в силу того, что конфликт между Ираном и Израилем может быть продолжен. Следовательно, возникнут большие проблемы с Трампом-победителем. Поэтому вероятность того, что конфликт будет перерастать во что-то более серьезное, существует, хотя не является стопроцентным», — резюмировал он.
Ранее политолог назвал атаку США на Иран пиаром на крови.