Шаповалов: конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в более серьезный

«Есть продолжающийся обмен ударами между Ираном и Израилем. Поэтому реализация плана, по всей вероятности, придуманного Трампом, может оказаться невозможной в силу того, что конфликт между Ираном и Израилем может быть продолжен. Следовательно, возникнут большие проблемы с Трампом-победителем. Поэтому вероятность того, что конфликт будет перерастать во что-то более серьезное, существует, хотя не является стопроцентным», — резюмировал он.