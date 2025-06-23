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Трамп выразил уверенность, что удары США по Ирану уничтожили ядерные объекты

Американские бомбардировщики уничтожили ядерные объекты Ирана, нанеся им «монументальный ущерб».

Американские бомбардировщики уничтожили ядерные объекты Ирана, нанеся им «монументальный ущерб». Такое заявление на своей странице в соцсети Truth Social сделал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

«Монументальный ущерб был нанесен всем ядерным объектам в Иране, как показывают спутниковые снимки. Уничтожение — это точный термин!» — написал глава Белого дома.

Напомним, США в ночь на 22 июня при помощи бомбардировщиков нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. В Вашингтоне заявили, что цель атаки — уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу исламской республики.

Ранее стало известно о намерении проиранских вооруженных формирований атаковать военные базы США.

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