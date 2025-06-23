Трамп выразил уверенность, что удары США по Ирану уничтожили ядерные объекты

Напомним, США в ночь на 22 июня при помощи бомбардировщиков нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. В Вашингтоне заявили, что цель атаки — уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу исламской республики.