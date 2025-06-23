«Не считаем себя врагом»: замглавы МИД РФ ответил на вопрос об отношениях с НАТО

«Со своей стороны руководствуемся положениями нашей концепции внешней политики — мы не считаем себя врагом Запада и готовы к диалогу. Но только при отказе наших оппонентов от конфронтационной политики по отношению к России…», — подчеркнул Александр Грушко в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.