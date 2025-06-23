«Не считаем себя врагом»: замглавы МИД РФ ответил на вопрос об отношениях с НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал перспективы восстановления отношений со странами коллективного Запада. Подробностями он поделился с РИА Новости.
«Со своей стороны руководствуемся положениями нашей концепции внешней политики — мы не считаем себя врагом Запада и готовы к диалогу. Но только при отказе наших оппонентов от конфронтационной политики по отношению к России…», — подчеркнул Александр Грушко в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.
Таким образом дипломат прокомментировал недавнее заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте, который допустил переход к «нормализации» отношений западных государств и РФ.
Дополнительно Александр Грушко отметил, что военный блок НАТО должен остановить свое расширение в сторону российских границ.
Также ранее заместитель руководителя МИД РФ заявил, что в рамках мирного урегулирования украинского кризиса боевики ВСУ будут обязаны уничтожить переданное им другими странами оружие.