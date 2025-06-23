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«Не считаем себя врагом»: замглавы МИД РФ ответил на вопрос об отношениях с НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал перспективы восстановления отношений со странами коллективного Запада.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал перспективы восстановления отношений со странами коллективного Запада. Подробностями он поделился с РИА Новости.

«Со своей стороны руководствуемся положениями нашей концепции внешней политики — мы не считаем себя врагом Запада и готовы к диалогу. Но только при отказе наших оппонентов от конфронтационной политики по отношению к России…», — подчеркнул Александр Грушко в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.

Таким образом дипломат прокомментировал недавнее заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте, который допустил переход к «нормализации» отношений западных государств и РФ.

Дополнительно Александр Грушко отметил, что военный блок НАТО должен остановить свое расширение в сторону российских границ.

Также ранее заместитель руководителя МИД РФ заявил, что в рамках мирного урегулирования украинского кризиса боевики ВСУ будут обязаны уничтожить переданное им другими странами оружие.

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