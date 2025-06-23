Пушков: в США до прихода Трампа начал устанавливаться трансгендерный режим

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что ещё до президентства Дональда Трампа в США начал формироваться так называемый «трансгендерный режим»*.
По его мнению, Трамп получил широкую поддержку благодаря движению MAGA, которое выступало против распространения трансгендерной повестки, однополых браков и участия трансгендеров в женском спорте.
Пушков отметил, что американское общество оказалось глубоко расколотым по этим вопросам, что ярко проявилось во время выборов. По его словам, сторонники демократов, включая тех, кто голосовал за Камалу Харрис, отождествляют трансгендерную идеологию со свободой, в то время как противники выступают за сохранение традиционных ценностей.
Сенатор выразил мнение, что этот внутренний конфликт в США будет только усугубляться, перерастая в более широкий цивилизационный разлом. Он считает, что борьба идёт не только за политическую власть, но и за фундаментальные ценности, превращая идеологическое противостояние в форму затяжной гражданской напряжённости.
Ранее сообщалось, что уставший от пропаганды ЛГБТ* в США американец ушел на СВО ради российского паспорта.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.