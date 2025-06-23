Пушков: в США до прихода Трампа начал устанавливаться трансгендерный режим

Пушков отметил, что американское общество оказалось глубоко расколотым по этим вопросам, что ярко проявилось во время выборов. По его словам, сторонники демократов, включая тех, кто голосовал за Камалу Харрис, отождествляют трансгендерную идеологию со свободой, в то время как противники выступают за сохранение традиционных ценностей.