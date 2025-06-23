Карин Кнайсль: Израиль не готов к ответным действиям Ирана

При этом она обратила внимание на восприятие конфликта на Западе, где, по её словам, ответные действия Ирана, скорее всего, будут расценены крайне негативно. Западные политики, считает эксперт, склонны рассматривать действия Израиля как проявление самообороны, игнорируя тот факт, что именно с израильской атаки началась нынешняя эскалация. Кнайсль выразила надежду на то, что международное сообщество всё же вспомнит, в каком порядке развивались события, и пересмотрит свою реакцию.