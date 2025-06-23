Карин Кнайсль: Израиль не готов к ответным действиям Ирана

Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с РИА Новости выразила мнение, что Израиль оказался не готов к возможной эскалации после авиаударов США по иранским ядерным объектам.
По её словам, Тегеран уже начал наносить ответные удары, в том числе выпустив более двух десятков ракет, и заявил, что теперь не видит препятствий для атак, включая возможные удары по американским военным базам в регионе.
Кнайсль подчеркнула, что в условиях нарастающего напряжения Иран сохраняет дипломатические каналы с крупными международными игроками — США, Китаем и Россией. По её мнению, если на мировой арене ещё остались трезвомыслящие политики, существует шанс для возвращения к переговорам по ядерной сделке.
При этом она обратила внимание на восприятие конфликта на Западе, где, по её словам, ответные действия Ирана, скорее всего, будут расценены крайне негативно. Западные политики, считает эксперт, склонны рассматривать действия Израиля как проявление самообороны, игнорируя тот факт, что именно с израильской атаки началась нынешняя эскалация. Кнайсль выразила надежду на то, что международное сообщество всё же вспомнит, в каком порядке развивались события, и пересмотрит свою реакцию.
Ранее бывший министр иностранных дел Румынии Адриан Северин охарактеризовал недавнюю военную операцию США против Ирана как значительный стратегический провал для американского президента Дональда Трампа и его администрации.