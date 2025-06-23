Замглавы МИД Грушко: Россия не считает Запад врагом и открыта для диалога

Дипломат указал, что возвращение РФ к диалогу с западными странами станет возможным только в том случае, если они откажутся от прекращения конфронтации, расширения НАТО на восток и продемонстрируют свою готовность к прагматичному взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов друг друга.