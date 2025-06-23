Грушко прокомментировал недавние высказывания генсека НАТО Марка Рютте о возможности нормализации отношений с Россией в долгосрочной перспективе. Он отметил, что такой поворот событий, о котором говорил бывший премьер-министр Нидерландов, пока не видна.
«Мы руководствуемся положениями нашей концепции внешней политики — мы не считаем себя врагом Запада и готовы к диалогу», — подчеркнул Грушко в беседе с РИА «Новости».
Дипломат указал, что возвращение РФ к диалогу с западными странами станет возможным только в том случае, если они откажутся от прекращения конфронтации, расширения НАТО на восток и продемонстрируют свою готовность к прагматичному взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов друг друга.
Ранее экс-премьер Австрии Карин Кнайсль заявила о тотальной победе России над Западом. По её словам, план западных стран сокрушить РФ полностью провалился.